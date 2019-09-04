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4 вересня • оновлено в 21:10
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Похолодання і дощі: синоптик дав прогноз погоди в Україні до кінця тижня

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Спекотна погода в Україні в найближчі дні відступить майже на всій території країни, однак на вихідних знову потеплішає.

Такий прогноз погоди озвучив в ефірі ObozTV синоптик "Укргідрометцентру" Владислав Білик.

"Цього тижня в Україні спаде спека, хіба що до крайнього сходу нашої країни не дістанеться холодне повітря. Похолодає навіть у більшості південних областей, окрім Приазов'я, де залишиться гаряче повітря. Температура місцями знизиться на заході на 12 градусів, на півдні на 6-7 градусів", – повідомив Білик.

За його словами, зниження температури місцями буде супроводжуватися короткочасними дощами і грозами, але сильних дощів не очікується.

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"Такі температури протримаються до вихідних. Починаючи з п'ятниці-суботи температура в більшості областей, окрім західних, на 2-3 градуси підвищиться. На вихідні температура по Києву +24...+26", – спрогнозував синоптик.

"Вересень буде малодощовий, 80-100% від середньостатистичної норми цього місяця. Температура на 1-1,5 градуса вище, ніж середня норма", – додав він.

Похолодання і дощі: синоптик дав прогноз погоди в Україні до кінця тижня

v-kurse-voronezh.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а от листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Погода Прогноз погоди
Особа
Владислав Білик
Місце
Україна
Тег
Укргідрометцентр
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