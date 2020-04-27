Похолодання і дощ: синоптики пообіцяли похмуру погоду в Україні

У понеділок, 27 квітня, синоптики прогнозують у більшості областей доволі прохолодну, хмарну, але переважно суху погоду.

Хоча у деяких областях все ще дощитиме. Такий прогноз дають синоптики Укргідрометцентру.

Слабкий дощ очікується лише подекуди на сході.

Температура повітря вдень на території всієї країни буде приблизно однакова – в межах +11… +15 градусів;

Порівняно з вихідними, швидкість вітру подекуди знизиться і сягатиме 5-10 м/с.

27 квітня в Україні буде похмуро, а подекуди йтимуть дощі

Так, 27 квітня переважно на всій території України буде хмарно з проясненнями і доволі прохолодно.

Температура повітря на заході – приблизно +12…+16, у східних областях термометри показуватимуть +11…+14, на півдні – до +13…+16, а в центральній частині країни +13…+15 градусів. І тільки на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до позначки +18.

Погода в Україні 27 квітня meteo.gov.ua

Опадів у більшості областей країни не прогнозують. Лише на Харківщині, Луганщині та Донеччині, ймовірно, пройдуть дощі.

У Києві повітря теж прогріється вдень тільки до +13…+15, уночі похолодає до +4…+6 градусів. Цього дня у столиці опадів не прогнозують.

Напрямок вітру по країні зміниться на північно-західний, 5-10 метрів на секунду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, що циклон, який спричинив дощі в деяких регіонах України 26 квітня, продовжив рух на схід й у такий спосіб поступово гасить пожежі.