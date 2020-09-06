Похолодання і багато дощів: народний синоптик дав прогноз на осінь

Погода в Україні восени буде холодною і дощовою, в жовтні можливі перші морози і сніг.

Про це ТСН.ua розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, у вересні пройде багато дощів, в жовтні можуть початися морози, а листопад стане відносно теплим.

"У вересні буде дуже багато опадів. В Україні якось був рік, коли через дощі не могли посіяти озимі, бо на полях було справжнє болото. Так ось, цей рік саме такий. Також у вересні лише у перший тиждень буде тепло, а потім похолодає і увесь місяць температура постійно коливатиметься, а вже у жовтні слід чекати на перші сніг і морози. Одним словом, були у нас вересні і тепліші, а цей буде холодним і осінь буде загалом холодною та дощовою", – розповів Леонід Горбань.

За його оцінкою, у вересні найбільше опадів випаде на півночі і в центрі країни – 45-55 мм, трохи менше на сході – 25-32 мм, а на півдні – 18-22 мм

Температура на початку вересня на півдні і сході буде триматися днем на рівні +25...+27 градусів, вночі +17...+19 градусів, на півночі похолоднішає до +20...+24 градусів вдень і до +14 ...+12 градусів вночі. А ось у другій половині місяця днем температура вже не підніметься вище за +20 градусів, а вночі опускатиметься в найхолодніші періоди навіть до +4...+2 градусів на півночі і +8...+9 градусів на півдні країни.

При цьому будуть у вересні і теплі дні – в середині місяця і 22-23 вересня. Тоді стовпчик термометра підніметься на півдні до +22...+24 градусів, на сході до +22 градусів, на півночі до +21 градусу.

У жовтні опадів буде менше: на півдні – 21-24 мм, на півночі – 17-24 мм. Температура на півночі і в центрі країни на початку і в середині місяця може мінімально опуститися до +4 ...+5 градусів вночі і максимально піднятися вдень до +16...+17 градусів, а на півдні України до +18 градусів. Проте в другій половині жовтня і в кінці місяця температура на більшій частині території, крім півдня, опуститься до -2...-4 градусів. У цей час можливі сильні опади у вигляді снігу або дощу.

За прогнозом Горбаня, листопад буде переважно теплим з незначними морозами і опадами у вигляді снігу та дощу. А ось зима, за словами народного синоптика, буде помірна, без дуже сильних морозів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні у вересні очікується дощовою, але теплою. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця буде коливатися від +15 до +32 градусів.