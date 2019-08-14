До +8 та дощі: синоптик розповів, чого чекати від погоди в Україні

Після свята Маковія 14 серпня погода в Україні очікується складною протягом усього тижня, до 17-18 серпня.

На Правобережжі температура різко знизиться на 5-10 градусів (вночі місцями лише +8), а на півдні та сході збережеться спека до +33 градусів, повідомив в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометеоцентру Владислав Білик.

"До 18 серпня нічні температури на Правобережжі будуть +10... +15, на заході навіть +8... +13 градусів. І денні температури +20... +25", – зазначив Білик.

"Якщо говорити про Київ, то сьогодні (14 серпня. – Ред.) спека – останній день. Завтра вже буде трохи краще", – уточнив він.

За прогнозами синоптика, найближчими днями на території України буде різноманітна погода.

У західних областях очікуються сильні дощі, місцями град, шквалисті пориви вітру до 25-28 м/с. А на півдні та сході збережеться суха погода, з денними температурами +30... +33 градуси.

"До 17 серпня в західних областях, а 16 серпня місцями і в північних областях, дощі з грозами. Потім ці дощі підуть на схід. На сході 17-18 серпня місцями короткочасний дощ, гроза", – розповів Білик.

"А наступного тижня – поліпшення погодних умов і можна планувати якийсь відпочинок", – запевнив він.

Дощі з грозами пройдуть із заходу України на схід mynoise.net

OBOZREVATEL нагадує, що 14 серпня православні християни відзначають свято Маковея, відоме також як Медовий Спас. За народними прикметами, починаючи від Спаса літо добігає кінця і наближається осінь. З головними заборонами дня, повір'ями і традиціями можна ознайомитися в нашому матеріалі.

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