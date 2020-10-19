Похолодання без дощів: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У вівторок, 20 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, проте опадів не буде.

Як свідчать дані Українського гідрометцентру, найбільш високі температури в країні встановляться на півдні –від 12 до 16 градусів вище нуля.

У західних, центральних, північних і східних регіонах температура повітря коливатиметься від +9 до +13 градусів.

У Києві у вівторок – +10...+12 градусів, без дощів.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють узимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і приморозки.