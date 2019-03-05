Похолодає перед аномальним теплом: з'явився уточнений прогноз по Україні

В Україні в середу, 6 березня, очікується похолодання перед значним потеплінням, яке увірветься 7-8 березня.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря протягом дня знизиться на півночі України до +1... +6 градусів. На півдні буде тепло +7... +13 градусів.

У більшості областей України очікується +4... +9 градусів, на Закарпатті до +9... +12 градусів.

Дощі пройдуть у західних областях, на півночі, а уздовж північного кордону можливий мокрий сніг. Водночас на більшій частині України буде суха погода.

За прогнозом Діденко, в четвер, 7 березня, потеплішає до +10... +15 градусів, тільки на сході й північному сході буде +3... +9 градусів. Також прогнозуються сильні пориви вітру.

Новини Синоптики прогнозують аномальне тепло на 8 березня в Україні

"8 березня висока температура повітря охопить всю Україну, проте сильний вітер втримається", — додала синоптик.

У Києві завтра, 6 березня, буде хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, трохи похолодає — в столиці очікується до +5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики пообіцяли теплу весну, яка здивує рекордною спекою і різкими перепадами температури.

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