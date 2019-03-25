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Похолодає і випаде сніг: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

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В Україну в середу, 27 березня, прийде різке похолодання — випаде мокрий сніг і очікується сильний вітер.

У той же час на заході і півдні буде без значних опадів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко. За її словами, у вівторок в Україні очікуються дощі, які обійдуть центр країни.

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Насуваються дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У середу температура повітря знизиться до +3... +6 градусів, хоча на півдні буде тепліше, до +7... +10 градусів.

"З п'ятниці почнеться потепління, прояснення, а протягом 30-31 березня майже всюди буде сонячно і +10... +15 градусів", — повідомила Діденко.

У Києві 26 березня буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, +7 градусів. У середу похолодає до +4 градусів, можливий мокрий сніг.

"У четвер буде без опадів, а в суботу-неділю в столиці світитиме сонце і повітря прогріється до +12... +15 градусів", — додала синоптик.

В Україні випаде сніг

В Україні випаде сніг

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що справжня весняна, тепла і сонячна погода в Україні очікується лише ближче до середини квітня.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Тег
погода
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