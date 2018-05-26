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Похолодає і підуть дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

13.6тЧитати новину російською

У суботу, 26 травня, в Україні трохи похолодає, місцями очікуються дощі та грози.

Так, опади очікуються у частині західних областей - Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької. Температура підніметься до +25 градусів, передає Укргідрометцентр.

На півночі буде сонячно, повітря прогріється до +23 градусів. У центрі і на сході - також ясна погода, температура від +21 до +23 градусів, у Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях - до +25 градусів.

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На півдні - дощі та грози, у Херсонській і Миколаївській областях - до +25 градусів, в Одеській області та Криму - від +22 до +24 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря, а короткочасні дощі та грози пройдуть лише 25 числа в деяких областях.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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