Похолодає і підуть дощі: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У суботу, 26 травня, в Україні трохи похолодає, місцями очікуються дощі та грози.

Так, опади очікуються у частині західних областей - Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької. Температура підніметься до +25 градусів, передає Укргідрометцентр.

На півночі буде сонячно, повітря прогріється до +23 градусів. У центрі і на сході - також ясна погода, температура від +21 до +23 градусів, у Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях - до +25 градусів.

На півдні - дощі та грози, у Херсонській і Миколаївській областях - до +25 градусів, в Одеській області та Криму - від +22 до +24 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря, а короткочасні дощі та грози пройдуть лише 25 числа в деяких областях.