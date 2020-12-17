Похмуро, але без опадів: з'явився прогноз погоди в Україні на п'ятницю

Погода в Україні в п'ятницю, 18 грудня, буде похмурою, але не дощовитою.

Про це повідомили на сайті Українського гідрометцентру. У деяких регіонах можливі тумани й ожеледь (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

У західних областях країни температура вдень коливатиметься в межах +2...+6 градусів, а вночі опуститься до -1...-2 градусів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

На півночі України істотних опадів не очікується. Удень стовпчики термометрів можуть піднятися до +1 градуса, а вночі опуститися до -2 градусів. Вітер південний, 3-8 м/с. Не відкидається й поява ожеледі.

У східних регіонах удень очікується +2...-1 градус, уночі – 0...-3 градуси. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

На півдні країни буде не набагато тепліше. Удень температура становитиме 0...+ 2 градуси, уночі – -1...-2 градуси. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Такі ж погодні умови будуть і в центрі України.

У Києві 18 грудня буде хмарно, без прояснень. Удень термометри покажуть +1...-1 градус, уночі збережеться така ж температура. Вітер південний, помірний, до 3-8 м/с.

Карта погоди на 18 грудня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні на День святого Миколая, 19 грудня, буде без істотних опадів і вітру.