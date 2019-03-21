Погрожували за ПЦУ? Луганщину сколихнуло загадкове самогубство священика

Священикові з Луганщини, який наклав на себе руки на початку березня, могли погрожувати через рішення покинути РПЦ в Україні (колишню УПЦ МП).

Про це, як передає "Інформаційний опір", на умовах анонімності розповів один зі священиків, який тісно спілкувався із загиблим.

Ієрей Євгеній Хрущ, громадянин РФ, був настоятелем храму Преподобного Серафима Саровського Луганській єпархії РПЦ в селі Зориківка. У кінці лютого 2019 року до нього приїхав загадковий "паломник" із російського Воронежа.

Основною темою їх розмови, за словами джерела, стали наміри Хруща перейти до Православної церкви України. "Паломник" намагався відрадити священика, на що той відповів категоричною відмовою.

Відтоді й фактично до моменту самогубства, як розповів анонім, до ієрея надходили телефонні дзвінки з різних номерів із погрозами життю його та його дітей.

"Тоді він власної тіні боявся", — зізнався друг Євгенія Хруща. Крім того, він згадав, що в останні дні життя священик обмовився, що до нього приїжджала особа, наближена до працівників воронезького управління ФСБ, і "рекомендувала" відмовитися від переходу в ПЦУ.

Невідомий заявляв, що в іншому випадку проти ієрея буде порушено кримінальну справу за державну зраду, а там -— екстрадиція і реальний термін, який "можна і не досидіти".

При цьому в офіційній версії, якої дотримується Луганська єпархія РПЦ, заявляється, що Євген Хрущ мав сімейні незгоди та низку фінансових проблем.

Ілюстрація 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Сестрятин Радивилівського району Рівненської області священики РПЦ заблокували храм, парафіяни якого прийняли рішення перейти в Православну церкву України.

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