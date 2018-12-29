Погрожували показати ''незалежну Україну'' і "кузькіну мать": митрополит ПЦУ про терор Москви

В Україні продовжується перехід громад у єдину церкву. В декількох областях парафіяни вже оголосили про намір стати частиною Православної церкви (ПЦУ). Щоправда, не все проходить гладко. У селі Доброгорща на Хмельниччині стався скандал. Місцеві жителі після прийняття рішення про перехід почали отримувати погрози від священиків Московського патріархату. Принаймні, про це кажуть у ПЦУ.

Для того, щоб розібратися у ситуації та зрозуміти, як проходить процес переходу громад у регіонах, OBOZREVATEL поговорив з митрополитом Хмельницьким і Кам'янець-Подільським Антонієм (Махота).

— Ви заявили, що у місцевій громаді на Хмельниччині виникли проблеми через погрози представників Московського патріархату. Можете детальніше пояснити ситуацію?

— У Доброгорщах громада на зборах вирішила перейти у Православну церкву України. Приймали це рішення вони особисто, у їхній вибір ніхто не втручався. Правду кажучи, я про це не знав, духовенство не знало, а люди самі вирішили.

— Вони були прихожанами Московського патріархату?

— Так. Вони бачили останні події, слідкували за ситуацією у країні, тому й організували збори, обійшли хати. У них безліч підписів, голова сільради все затвердив. За усіма юридичними аспектами зробили, і священик їх підтримав. Приїхали до мене в єпархію, і я як керуючий єпархією із радістю їх прийняв.

Митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота)

Цікаво, що священик — білорус за національністю і українською не розмовляє. І це не тому, що він не хоче, а тому що важко. Але духом і душею він такий українець, що ще серед етнічних треба пошукати. “Ну як, ми ж в Україні живемо. Наших дітей там убивають, а вони не дають мовою нашою служити, не дають церкву створити”, — каже він, а я приємно здивований.

Це чудово, що люди розуміють духовність і державні аспекти.

Пройшов день і на ранок мені телефонує сестра старости храму. Вона у нас в Хмельницьку ходить в один із храмів. Каже: “Владико, зранку багато прокльонів, погроз у смс-повідомленнях від благочинного місцевого протоієрея Володимира Зайця. Погрожує, що приїде з владикою, духовенством, будуть все розбирати. Обіцяв показати нам "самостійну Україну", "помісну церкву", доходило навіть до “кузькіної матері”.

Хоча у четвер, 27 грудня, в інтерв’ю місцевим ЗМІ він сказав, що такого не було, але у людей залишились смс-повідомлення із його погрозами. Я їм кажу, що треба дотримуватися чинного законодавства, звернутися у поліцію задля забезпечення порядку. Ви — громада, вирішили це питання. Ми, звичайно, вас підтримаємо і будемо захищати.

Тому і звернувся насамперед до ЗМІ, тому що ви — велика дієва сила влади. Впевнений, якщо ЗМІ доведуть першу громаду до логічного завершення, щоб вони першу службу відслужили, було би дуже добре. Громадські інституції мають відігравати важливішу роль ніж правоохоронні органи.

— Були ж звернення у поліцію?

— Звичайно, ми підказали як робити, але вони й самі розумні люди. Громада складається у більшості з учителів, це й ті, хто у селі живуть…

— А скільки людей у приході?

— Десь 800 людей загалом. 300 чоловік проголосували за перехід. Це як на виборах, якщо “відкинути” повністю старих, або дуже молодих — якраз десь відсотків 80-90 проголосували. Дві жіночки на зборах не проголосували публічно із усіх. Ось одну із цих жінок московські священики знайшли, її використовують, кажуть, що вона проти. Я розумію, але за такою логікою суспільство жити не може. Якщо більшість села підтримує, то вона й визначає як буде далі.

Вони звернулися до правоохоронців, думаю, що все буде добре. Якщо б не підіймали це питання, то і не було б переходів. Багато хто телефонували, казали, мовляв, “ви неканонічні” і називали багато пунктів. Але священик розумний, він каже: “Вас зараз увесь світ не визнає, ви і самі є розкольниками, що ви мені таке кажете?”. І так ще сказав грамотно: “Як канон можна ставити вище крові, вони кров дітей проливають, а ви мені канонами тикаєте”. Було це досить зворушливо чути з вуст російськомовного священика, але свідомого громадянина.

— В організаційному плані — громада заявила про бажання перейти у Православну церкву України. Це як за канонами треба узгодити?

— На Соборі ми це обговорили. У Державному департаменті з питань релігії опрацьовуються необхідні документи. Згідно з чинним законодавством, люди й утворюють релігійну громаду. Як розумію, тут також за законами виходить 50% +1 і все.

Мені підказує здоровий глузд — люди збираються, голосують, місцеві органи влади це фіксують. Я думаю, коли офіційно отримаємо Томос, питання вже буде до кінця вирішене. Але духовно, що вони мають чекати чи ще щось, у нас немає таких обмежень.

— Щодо інших громад в області, чи є бажання перейти у новостворену церкву?

— У четвер ще одна громада у Хмельницьку перейшла. Приблизно 15 громад до мене звернулися, як переходити. Я їм юридично пояснив, а духовно вони й так розуміють. Мають зібратися на зборах і протоколом це оформити, і ми радісно приймемо їх. Приємно і зі священиками, бо у нас 3 єпархії Московського патріархату із різних кутків. І з Шепетівки, і з Хмельницького, а також із Кам’янець-Подільскої єпархії духовенство і миряни підтягуються. Просто ще свята йдуть, люди зараз більше особистим зайняті. Але багато хто переходить, не чекаючи 6 січня, коли ми отримаємо Томос.

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