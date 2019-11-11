"Загрожує вбити": на Буковині чоловік побив 6 жінок в магазині

На Буковині чоловік влаштував дебош в магазині побутової хімії і побив чотирьох продавчинь.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, коли потерпілі викликали поліцію, чоловік забіг в інший магазин, де побив ще двох жінок.

За словами однієї з продавчинь, інцидент стався в кінці робочого дня, коли вони закривали приміщення. "Я збирала сміття. Він почав його кидати ногою", – розповіла жінка.

В цей час касирка з сусіднього магазину почула крики і прийшла втихомирити забіяку. Але той схопив жінку за шию і жбурнув на прилавок.

Незабаром продавчині викликали поліцію, яка забрала дебошира до відділку. Але, перевіривши вміст алкоголь в його організмі, відпустили.

За словами однієї з потерпілих, хуліган вже має кілька судимостей за розбій, хуліганство і викрадення автомобіля.

"Я цю людину багато років знаю, я працювала в сфері торгівлі, він приходив так само чинив. Він ніколи нікого не боявся. Всі люди його бояться, бояться йти в поліцію. Тому що він погрожує вбити, всім погрожує", - розповіли жінки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Дніпром чоловік влаштував стрілянину в одному з супермаркетів. Йому загрожує до 7 років тюремного ув'язнення.

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