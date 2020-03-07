Спливли раптові версії смерті українки в Італії: сиротами залишилися троє дітей

Італію приголомшила загибель 39-річної українки Ірини М. з Олександрії Кіровоградської області. Жінка померла в лікарні Пілігріні в Неаполі від внутрішньої кровотечі. У молодої жінки залишилося троє дітей.

Є дві версії загибелі українки. Перша – вона стала жертвою домашнього насильства. Мати Ірини написала заяву в поліцію на зятя, нібито він бив її дочку. Але діти запевняють, що батько ніколи не чіпав маму.

Друга версія говорить про трагічну випадковість. Нібито в день смерті українки лікарі не надавали їй допомогу, тому що лікарню розгромили родичі 15-річного італійця, якого підстрелив поліцейський. Що насправді сталося з Іриною – дізнавався OBOZREVATEL.

Збирають гроші в українських магазинах

Ірину поховають у Неаполі. Правда, тільки після результатів експертизи, уточнюють знайомі. Тому дату поки не назвали. За версією місцевих видань, жінка потрапила в лікарню ще 18 лютого.

"Жертва померла в реанімаційному відділенні лікарні в ніч на 1 березня. Ірина жила на Віа-де-Гаспері. І була госпіталізована через кишкову кровотечу, ймовірно, викликану побиттям, яке значно пошкодило її печінку і селезінку. Вона звинуватила члена сім'ї", – написали місцеві видання.

Уточнюється, що до відділення невідкладної допомоги українка приїхала з мамою, яка і розповіла, що Ірину побив чоловік. А ускладнення трапилися через хронічні захворювання і патології, якими вже страждала жінка. Поки поліція проводить розслідування.

Дітям Ірини збирають гроші

Зараз в українських групах Італії збирають гроші на допомогу родині. Кошти, пишуть, дуже потрібні для Єгора, Анастасії та Єлизавети, які залишилися сиротами. Всіх, хто бажає допомогти близьким, просять залишати пожертвування в українських магазинах. Потім усе віддадуть бабусі, яка буде виховувати трьох дітей.

39-річна Ірина М. Facebook Ірини М.

У соцмережах є фотографії Ірини – діти посміхаються, а батьки щасливі. У затишній дворівневій квартирі – чистота. На новорічному знімку чоловік обіймає Ірину. Вона – ефектна блондинка в білому напівшубку. Перші фотографії з Італії датовані 2012-м роком – сім'я перебралася в Неаполь давно.

Ірина з чоловіком і дітьми Однокласники

Пара родом з Олександрії Кіровоградської області. Чоловік, кажуть знайомі, колишній військовий. На останніх фотографіях, зроблених в Україні – він у формі співробітника МНС, проводить відкриті уроки для дітей у школі. На задньому фоні плакати "Запобігти. Врятувати. Допомогти".

Чоловік – колишній військовий, раніше працював у МНС Однокласники

Після 2013 року він публікує фото з Італії. На одних – позує за прилавком у магазині, де продаються ковбаси. На інших – у пекарні, потім на кораблі і за кермом фури.

Судячи з фото, в Італії чоловік брався за будь-яку роботу

Торгував за прилавком і пік хліб

Деякі знайомі сім'ї стали на бік чоловіка, і кажуть, що все-таки варто дочекатися результатів аутопсії, які розставлять усе на свої місця. "Заяву про побиття подала бабуся, теща чоловіка. А діти кажуть, що він маму ніколи й пальцем не чіпав", – розповіла нам жителька Неаполя.

У той день громили лікарню

Зараз з'явилася нова версія смерті українки. Пишуть, що в лікарні влаштували погром, тому лікарі не змогли надати жінці необхідну допомогу.

Родичі вбитого поліцейським 15-річного підлітка розгромили лікарню Fanpage.it

"15-річний підліток на ім'я Уго Руссо в шоломі та з закритим обличчям хотів пограбувати чоловіка, що перебував у легковому автомобілі. На одній із вулиць Неаполя хлопець із приятелем на скутері під'їхали до машини, яка в цей час паркувалася. Юнак направив на водія іграшковий пістолет і зажадав годинник Rolex, який побачив на руці чоловіка", – пише видання Fanpage.it.

Розбита машина швидкої допомоги біля лікарні Fanpage.it

Водієм виявився 23-річний офіцер поліції, який був у той день вихідний. Карабінер просто вистрілив у голову і груди грабіжника. Уго був госпіталізований у найближчу лікарню, лікарі робили все, щоб врятувати хлопця, але він помер.

Лікарі показують наслідки візиту розгніваних родичів Nurse Times

Й одразу ж після цих подій у медичний заклад нагрянули родичі і друзі підлітка. Вони рознесли лікарняні палати, обладнання, меблі, техніку і все, що потрапляло їм під руки. У той же день медики повідомили, що змушені були призупинити надання допомоги, а 8 пацієнтів, які перебували у них, перевезли в інші лікарні міста.

Ірина 10 днів боролася за життя Соцмережі

"І Ірина, що стала жертвою насильства, померла в мовчанні, в загальній байдужості. Родичі цієї жінки, які перебували в лікарні в ніч на суботу 29 лютого, були відтіснені сім'єю і друзями Руссо, вони опинилися в хаосі, який влаштували родичі підлітка, які напали на лікарів", – цитує слова регіонального політика Франческо Еміліо Бореллі медичне видання Nurse Times.

Італійців вразила несправедливість, у результаті якої померла українка

Новина викликала шквал емоцій серед італійців. "Якби я була родичкою бідної леді, я б подала в суд на сім'ю Руссо за вбивство. Це справжня абсурдна смерть. Співчуття родині", – пише Маріанна Рокко Сільвестрі.

"У в'язницю всіх тих, хто відповідає за порушення державної служби, яке в цьому випадку вартувало життя іншої людини!" – додає Ліна Карьканьо.

Могла впасти в депресію

Але українці в Неаполі кажуть, що це неправда. "Дійсно, в той день у лікарні стався погром. Але лікарі весь час надавали допомогу Ірині. Тим більше, що вона потрапила в відділення задовго до подій із підлітком. Просто комусь захотілося змішати ці два факти", – запевняють знайомі сім'ї.

На всіх фото – щаслива сім'я

Вони додають, що вірогідною версією загибелі українки стала сімейна драма. "У нашої землячки, за чутками, були розірвані селезінка та печінка. Вона померла від внутрішньої кровотечі, яку не змогли зупинити. Тим більше, що в Іри були проблеми з печінкою", – додають знайомі.

Вони уточнюють, що за чутками, останнім часом у родині були сварки. "Не виключаю, що Ірина могла зловживати спиртним. І причиною могли стати якраз стосунки з чоловіком. Подейкують, що він витрачав зароблене на інших жінок і останнім часом грошей додому не приносив. Адже для того, щоб утримувати сім'ю, потрібно мінімум 2,5 тис. євро в місяць. Це потрібно заплатити за квартиру, електрику, воду, газ, ще на їжу й одяг необхідно. А в сім'ї п'ятеро осіб", – уточнює знайома.

Ірина з молодшою дочкою

Робота, за яку брався чоловік, приносила не більше 1,2 тис. євро. Але і це він не завжди давав родині, й Ірині приходилося дуже важко. Знайома додає, що діти були завжди доглянуті. "Ірина була дуже доброю жінкою та старалася для дітей. Вони чисті, дуже розумні і доглянуті. Можливо, через те, що чоловік гуляв, вона впала в депресію", – каже співрозмовниця.

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