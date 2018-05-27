Погром у Києві: з'ясувалося, що про це думають українці

Більшість українців підтримали погроми на київському ринку біля "Лісової", які відбулися в неділю, 27 травня, через побиття продавцем пенсіонера.

Така думка читачів видання OBOZREVATEL, як свідчать результати опитування на цю тему.

Питання, на яке пропонувалося відповісти користувачам, було наступним: "У Києві влаштували погром через побиття екс-військового: чи виправдані заходи?"

64% респондентів вибрали варіант: "Так, злочин не повинен був залишитися без відповіді".

22% читачів сайту налаштовані не так радикально. Вони вибрали варіант відповіді: "Ні, існують більш цивілізовані заходи".

11% опитаних дотримуються думки, що "всі кіоски давно пора знести".

Лише 2% українців залишилися байдужими до подій. "Мені все одно", - відповіли вони на поставлене запитання.

В опитуванні сайту загалом проголосували понад 2 тисячі осіб.

Нагадаємо, учасники бійки погромили ринкові кіоски, а також зав'язали бійку з правоохоронцями. Відзначається, що під час погрому вони скандували гасла "Слава нації" і "Смерть ворогам".

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