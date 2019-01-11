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''Пограбування'' Києво-Печерської лаври: стало відомо, що зникло

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Під час інвентаризації в Києво-Печерській лаврі не було виявлено вісім ікон, дерев'яну чашу і хрест.

Про це заявив заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури України Богдан Кожушко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, всі зниклі ікони були створені в 19-му столітті. При цьому він додав, що "в тому списку, що мені надали, немає оцінки вартості зниклих речей".

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Відзначимо, напередодні в Міністерстві культури повідомили, що протягом 1988-2000 років Києво-Печерська лавра отримала на зберігання 829 предметів, але 10 із них загадково зникли.

Києво-Печерська Лавра

Києво-Печерська Лавра

Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що з Києво-Печерської лаври могли вивезти всі мощі святих, підмінивши їх іншими для приховування злочину.

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Місце
Україна
Тег
Києво-Печерська Лавра
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Файбер Моня
Файбер Моня
Не секрет, что отряды украинских националистов(нацистов) в скором времени предпримут силовые захваты культовых зданий, которые находятся в ведение УПЦ МП. Для этого будут предприняты ряд провокаций связанных с убийствами священнослужителей и верующих различных конфессий. Уже сейчас идёт расширенная подготовка боевиков из различных "добробатов", а также спецназа СБУ, которые будут совершать эти гнусные и вопиющие акты насилия, которые, как всегда, попытаются списать на неких "агентов Кремля и Путина". Вряд ли будут прощены и забыты те злодеяния, которые совершали и хотят совершить вновь адепты майдана..
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Русскую падаль надо гнать нах*й со всех украинских святынь, эти скоты ничего никогда не превносили, того грабят и присваивают чужое, твари казларылые.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
РПЦУ ФСБ ко всему ещё и воры!!!
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