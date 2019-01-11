''Пограбування'' Києво-Печерської лаври: стало відомо, що зникло

Під час інвентаризації в Києво-Печерській лаврі не було виявлено вісім ікон, дерев'яну чашу і хрест.

Про це заявив заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури України Богдан Кожушко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, всі зниклі ікони були створені в 19-му столітті. При цьому він додав, що "в тому списку, що мені надали, немає оцінки вартості зниклих речей".

Відзначимо, напередодні в Міністерстві культури повідомили, що протягом 1988-2000 років Києво-Печерська лавра отримала на зберігання 829 предметів, але 10 із них загадково зникли.

Києво-Печерська Лавра Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що з Києво-Печерської лаври могли вивезти всі мощі святих, підмінивши їх іншими для приховування злочину.

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