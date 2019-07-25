"Поговоримо про ф*шизм?!" Цимбалюк дав прочуханки фанатам Путіна в прямому ефірі

В українського журналіста Романа Цимбалюка відбулася жорстка суперечка з російськими пропагандистами з приводу війни в Україні.

Конфлікт спалахнув в ефірі радіо "Говорить Москва" між ним, ведучим і російським політологом Маратом Башировим (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Суперечка почалася з питання ведучого програми про те, чи можна перестати вважати Україну "русофобською і бандерівською країною" після того, як ніхто з націоналістів не потрапив у нову Верховну Раду. Таке формулювання вкрай обурило Цимбалюка.

"Я хочу вас поправити – Україна ніколи не була русофобською країною. Якщо ви вважаєте, що захищати свою державу від тих, кого "нібито немає", але всі громадяни знають про російську присутність в Криму і на Донбасі, погано, то це ваша угода із совістю. Тому ось ці фрази типу "русофооби" або "не русофоби" – критерій мені назвіть!" – обурився він.

Крім того, журналіста розлютило постійне використання в російській пропаганді негативних штампів про захисників України.

"Коли починають цими штампами російськими сипати – нацбатальйони... Ви ще про "Правий сектор" згадайте, який був розкручений тут до небес. Тут цими брендами лякають дітей в пісочниці, але по суті їх вплив всередині країни, він ніколи не був з точки зору політики. А люди, які служили в добровольчих батальйонах, з 2015 року всі служать в ЗСУ або Нацгвардії", – припинив агресивні випади пропутінського ведучого Цимбалюк.

Після цього другий гість ефіру, політолог Баширов, вирішив поспекулювати іншою українофобською темою – вигаданою забороною російської мови в Україні. Зокрема, він висловив здивування, чому та не є другою державною в чужій йому країні. Але і тут Цимбалюк досить різко поставив пропагандиста на місце.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Ви тут плутаєте причинно-наслідкові зв'язки. На певному етапі президент РФ чомусь вирішив, що треба терміново захищати російськомовних (не знаю, чому він захищає їх тільки в Донецьку, привів регіон до повного руйнування, і Криму). У нас багато російськомовних – я російськомовний з Києва і друзі мої. Але дуже багато моїх друзів і хлопці з мого двору вирушили захищати свою країну, яка називається Україна. Вони ніколи не були україномовні й багато хто загинув, будучи російськомовними. Тому ви цю нісенітницю припиніть транслювати. Крапка", – сказав український журналіст.

Однак пропагандисти не хотіли закривати тему України і різко перемкнулися на звинувачення українських добровольців у націоналізмі й фашизмі. Це також вкрай обурило Цимбалюка, і він дохідливо пояснив росіянам, як слід ставитися до згаданих формувань.

"Захищати свою країну – це, ви вважаєте, погано? На відміну від РФ, у нас всі підрозділи мають своїх командирів і виконують накази. У нас не так, як в Росії, що "людина пішла у відпустку", – відрізав журналіст.

У свою чергу, рупори Кремля почали перекрикувати його, повторюючи, що у російської окупаційної армії також є своє керівництво.

"Це дуже добре, що у російських військових теж є командири. Справа в тому, що якщо у російських військових є командири, тоді поясніть, якого фіга російські військові "йдуть у відпустку" воювати в Україну? Я людей, які захищають нашу країну від російської агресії, взагалі через ось цю призму російської пропаганди не розглядаю. Головний посил тут який – що всі, хто захищає Україну від російського впливу, від "русского міра", від вас, то ті автоматично стають націоналістами, бандерівцями і фашистами. Цей прийом пропаганди дуже простий. Це використовується, щоб пояснити, чому громадяни РФ повинні стріляти в громадян України", – заперечив їм Цимбалюк.

Він підкреслив, що всі, хто захищає Україну, є її Героями, бо саме завдяки їм держава залишилася на політичній карті світу.

Почувши таку рішучу позицію Цимбалюка, політолог Баширов знову повернувся до теми "фашизму", звинувативши в ньому всіх українських добровольців. Він озвучив фейки, що на Донбасі вони нібито воюють з прапором нацистської Німеччини та її іншою символікою.

Це ще більше роздратувало Цимбалюка, і він завершив дискусію жорстким зверненням до всіх росіян, причетних до війни в Україні або тих, хто виправдовує її.

"Давайте поговоримо про фашизм! Якщо ви хочете думати про фашизм, то вибачте, якого дідька російська держава контролює частину моєї країни?! Якщо ви роздумуєте про фашизм, спочатку всім людям, які ухвалюють рішення в РФ, потрібно гарненько подивитися в дзеркало, а потім подивимося! Ви хочете міркувати про історію 70-річної давності – а те, що відбувається зараз, вбивають людей з російської зброї, вас це не цікавить? Ніколи наша незалежна держава не передбачала, що ці "братики" так звані почнуть стріляти по нас прямо, по-справжньому, будуть окупувати українські міста, Крим", – дав відсіч пропагандистам українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк у прямому ефірі затролив блогера, прихильника російської окупації Олександра Горного. Той зізнався в тому, що колаборанти в анексованому Криму бояться Україну. Українець, в свою чергу, зазначив, що промова зрадника свідчить про те, що кримчани не довіряють пафосним обіцянкам президента Росії Володимира Путіна захистити їх.

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