Погоджено розведення сил на 4 нових ділянках Донбасу. Карта

Тристороння контактна група узгодила чотири нових ділянки розведення сил на Донбасі.

Йдеться про Григорівку, Слов'яносербське, Петрівку і Нижньотепле, заявив на брифінгу 4 листопада виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак.

"За результатами зустрічі ТКГ погоджено 4 ділянки: Григорівку, Слов'яносербськ, Петрівку і Нижньотепле", – наводить його слова "Радіо Свобода".

Також Ганущак уточнив, що ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське загалом залишається стабільною й контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ТКГ 28 жовтня погодили дату відкриття двох контрольних пунктів в'їзду і виїзду на Донбасі – 10 листопада.

Також тоді вдалося домовитися про розмінування 20 нових ділянок і перехід до розведення сил і засобів на чотирьох наступних ділянках.