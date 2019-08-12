Погодний "армагеддон" дістався України: шість областей накриє мегашторм

У понеділок, 12 серпня, над деякими областями України нависла загроза виникнення надпотужних штормів.

Про це свідчать дані Severe Weather Europe. Крім того, дослідники опублікували детальну карту регіонів, яким загрожує різке погіршення погоди.

Характерно, що воно торкнеться багато європейських країн – сходу Франції, півночі Італії, практично всієї території Швейцарії, деяких регіонів Австрії та значної частини Чехії, Словаччини, Польщі та Білорусі.

Шторм "Народна правда"

Що стосується України, то шторми загрожують її північно-західним областям. Зокрема йдеться про Волинську область, деякі райони Рівненщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини.

Зокрема метеорологи попередили жителів цих регіонів про сильні пориви вітру, великий град і зливи. Така ситуація зберігатиметься до пізнього вечора 12 серпня.

Шторм, який накриє Україну Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами народних синоптиків, у серпні і вересні 2019 року на півдні України очікується "оксамитовий сезон" – погода сприятиме відпочинку на морі.

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