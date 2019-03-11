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Погодний "апокаліпсис" у Львові: озвучений тривожний прогноз

1.8тЧитати матеріал російською

У Львові, де 10 березня ураган ламав дерева і зривав дахи з будинків, 11 березня знову оголошене штормове попередження, Держслужба з надзвичайних ситуацій закликала місцевих жителів дотримуватися підвищеної обережності.

Про це повідомив в ефірі ObozTV начальник прес-служби ГУ ДСНС України у Львівській області Віталій Туровцев. За його словами, в області очікуються пориви вітру до 35-40 м/с.

Представник ДСНС зазначив, що станом на 11:00 понеділка погода більш-менш стабільна, але сильні пориви вітру мають місце.

"Це шквальний вітер, третій "червоний" рівень небезпеки. За такої сили вітру можливі й падіння дерев, і повалені конструкції рекламних щитів", – повідомив він.

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"Ми звертаємося до всіх жителів області, щоб вони були обережні на вулиці, а також до всіх водіїв, щоб паркували автомобілі в дозволених місцях", – підкреслив Туровцев.

Представник ДСНС також повідомив, що в результаті шквального вітру у неділю в Львові були повалені декілька дерев, а також зірваний дах із житлового будинку.

"Комунальні служби проводять роботи, вони справляються в повному обсязі, наші підрозділи переведені в режим підвищеної готовності, введена додаткова резервна техніка, а також додаткові люди в караули, щоб ми могли оперативно реагувати в разі загострення ситуації. Зараз ситуація в області стабільна", – додав він.

Погодний "апокаліпсис" у Львові: озвучений тривожний прогноз

city-adm.lviv.ua

Погодний "апокаліпсис" у Львові: озвучений тривожний прогноз

city-adm.lviv.ua

Погодний "апокаліпсис" у Львові: озвучений тривожний прогноз

city-adm.lviv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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