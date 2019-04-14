|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Заллє сонцем: синоптики сказали, коли в Україну прийде потепління

5.9тЧитати матеріал російською

На початку тижня в Україні утримається хмарна погода з опадами у окремих областях.

Вночі, 15 квітня, очікуються заморозки, вдень температура повітря складе +6 ... +11 градусів. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.

"15 квітня в західних областях мінлива хмарність, без опадів, вночі сильні заморозки, температура повітря 0... +4, удень +6... +11 градусів, у Карпатах вночі заморозки +1... +6 градусів, температура вдень до 0 градусів. У північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, без значних опадів, температура вночі +1... + 6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0... +5 градусів. У Вінницькій, Житомирській та Київській областях сильні заморозки, температура повітря 0... + 3 градуси), вдень +7... +12 градусів", – йдеться у повідомленні.

Погода в Україні

Погода в Україні

pixabay.com

На решті території хмарно, дощі, в Криму та Приазов'ї місцями значні дощі; температура вночі +3... +8, в Приазов'ї місцями +9... +11, вдень +10... +15 градусів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів за секунду, в південних, центральних і північних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Погода на 15 квітня

Погода на 15 квітня

meteo.gov.ua

У наступні два дні, 16-17 квітня, буде хмарно з проясненнями. Часом дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі 16 квітня на заході країни, вдень 17 квітня на півночі Лівобережжя – без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Погода на 16 квітня

Погода на 16 квітня

meteo.gov.ua

Температура вночі +2... +7, удень +9 ... +14 градусів; 16 квітня в західних областях вночі сильні заморозки 0... +4 градусів, удень +4... +9.

Погода на 17 квітня

Погода на 17 квітня

meteo.gov.ua

Протягом 18-19 квітня синоптики обіцяють без опадів, лише вночі 18 квітня в південній частині невеликий дощ.

Погода на 18 квітня

Погода на 18 квітня

meteo.gov.ua

Температура вночі +1... +7, заморозки 0... +4 градуси, удень +9... +15 градусів.

Погода на 19 квітня

Погода на 19 квітня

meteo.gov.ua

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що потепління в Україні передбачається орієнтовно з середи.

У Києві та Київській області 15 квітня хмарно з проясненнями. Без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Уночі в столиці сильні заморозки в повітрі 0 ... +2 градусів, температура вдень +7... +9 градусів; по області вночі сильні заморозки 0... +3, вдень +7... +12 градусів

16-17 квітня в Києві збережеться хмарна з проясненнями погода. Часом дощі (вдень 17 квітня місцями). Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Температура вночі +2... +7, удень +9... +14 градусів.

Протягом 18-19 квітня в столиці без опадів. Температура вночі +1... +6, на поверхні ґрунту заморозки 0... +4, удень +9... +15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що на Україну насувається погіршення погоди.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки