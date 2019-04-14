Заллє сонцем: синоптики сказали, коли в Україну прийде потепління

На початку тижня в Україні утримається хмарна погода з опадами у окремих областях.

Вночі, 15 квітня, очікуються заморозки, вдень температура повітря складе +6 ... +11 градусів. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр.

"15 квітня в західних областях мінлива хмарність, без опадів, вночі сильні заморозки, температура повітря 0... +4, удень +6... +11 градусів, у Карпатах вночі заморозки +1... +6 градусів, температура вдень до 0 градусів. У північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, без значних опадів, температура вночі +1... + 6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0... +5 градусів. У Вінницькій, Житомирській та Київській областях сильні заморозки, температура повітря 0... + 3 градуси), вдень +7... +12 градусів", – йдеться у повідомленні.

Погода в Україні pixabay.com

На решті території хмарно, дощі, в Криму та Приазов'ї місцями значні дощі; температура вночі +3... +8, в Приазов'ї місцями +9... +11, вдень +10... +15 градусів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів за секунду, в південних, центральних і північних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Погода на 15 квітня meteo.gov.ua

У наступні два дні, 16-17 квітня, буде хмарно з проясненнями. Часом дощі, в західних областях подекуди з мокрим снігом, лише вночі 16 квітня на заході країни, вдень 17 квітня на півночі Лівобережжя – без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Погода на 16 квітня meteo.gov.ua

Температура вночі +2... +7, удень +9 ... +14 градусів; 16 квітня в західних областях вночі сильні заморозки 0... +4 градусів, удень +4... +9.

Погода на 17 квітня meteo.gov.ua

Протягом 18-19 квітня синоптики обіцяють без опадів, лише вночі 18 квітня в південній частині невеликий дощ.

Погода на 18 квітня meteo.gov.ua

Температура вночі +1... +7, заморозки 0... +4 градуси, удень +9... +15 градусів.

Погода на 19 квітня meteo.gov.ua

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що потепління в Україні передбачається орієнтовно з середи.

У Києві та Київській області 15 квітня хмарно з проясненнями. Без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Уночі в столиці сильні заморозки в повітрі 0 ... +2 градусів, температура вдень +7... +9 градусів; по області вночі сильні заморозки 0... +3, вдень +7... +12 градусів

16-17 квітня в Києві збережеться хмарна з проясненнями погода. Часом дощі (вдень 17 квітня місцями). Вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Температура вночі +2... +7, удень +9... +14 градусів.

Протягом 18-19 квітня в столиці без опадів. Температура вночі +1... +6, на поверхні ґрунту заморозки 0... +4, удень +9... +15 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що на Україну насувається погіршення погоди.

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