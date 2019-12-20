Погода змінюється: синоптик розповів, що чекає на українців

Малохмарна погода в Україні в найближчі дні зміниться дощами, проте температура буде триматися вище нуля.

Такий прогноз погоди озвучив в ефірі ObozTV синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

"Якщо говорити про найближчі п'ять днів, зміна погодних умов буде. Малохмарна бездощові погода зміниться, майже по всій території України пройдуть дощі. Найбільша кількість їх буде в західних областях, особливо в Карпатах. У певні дні будуть значні дощі", – розповів Білик .

"А ось щодо температурних показників якихось змін не буде. Температура буде нехарактерною для цієї пори року. Нічні температури в межах 0...+5, лише на сході країни вночі -3...-2. Денні температури +3...+8 і на півдні місцями до +12. У найближчі 3-5 днів такі погодні умови нас очікують", – зазначив він.

Синоптик також повідомив, що 2019 рік визнаний найтеплішим за всю історію спостережень Всесвітньої метеорологічної організації. За його словами, кінець року це підтверджує.

prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік в Україні очікується переважно тепла погода, можливі опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

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