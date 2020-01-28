Погода зіпсується: синоптики дали мокрий прогноз по Україні

Більшість областей у вівторок, 28 січня, опиняться під дією атмосферного фронту.

Зокрема, на Закарпатті, Прикарпатті, в Вінницькій, Черкаській і Одеській області очікуються невеликі опади. При цьому центральні, східні та південні області накриє досить сильний дощ, місцями упереміш зі снігом. Сухо буде лише в північних і північно-західних областях.

Погода в Україні Ілюстрація

На півдні і заході стовпчики термометрів покажуть від 4 до 7 градусів тепла, а вночі буде від 0 до +2 на півдні і близько 1 градуса морозу на заході.

У північних, східних і центральних регіонах вдень буде близько 2-5 градусів тепла, вночі - від 2 градусів тепла до 1 градуса морозу.

У Києві у вівторок, 28 січня, всі добу буде хмарно. Вночі температура буде близько 0 ... + 2 °, а вдень підніметься до +3 ... +5 °.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла зима в Україні поки триває. У вівторок у деяких східних областях почнуться дощі і мокрий сніг, на решті території переважно суха погода.

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