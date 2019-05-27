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Погода зіпсується: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

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В Україні в останніх числах травня почнеться справжня літня спека з температурою до +30 і грозами, а ось із червня буде похолодання.

Короткочасні опади 28 травня прогнозуються в західних областях, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Літо наближається і, відповідно, наближається літня погода. Завтра, 28 травня, у більшості областей України буде сонячно і навіть спекотно. Протягом дня очікується +25... +30 градусів", – уточнила вона.

У Києві цього дня буде до 29 градусів, без опадів, але з сильним вітром.

Ілюстрація

Ілюстрація

Freepic

Також у вівторок на всій території країни, крім сходу, буде дути сильний південний переривчастий вітер.

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29 травня погодний прогноз буде приблизно таким же, як і 28-го. У четвер і п'ятницю дощитиме вже в декількох областях, а у вихідні на заході країни почнеться похолодання. З понеділка, 3 червня, зниження температури охопить більшість областей.

Значно тепліше на початку червня буде на популярних іноземних курортах. У єгипетському Шарм-ель-Шейху – приблизно +34, а в турецькій Анталії до +26, але можливі грози і дощі.

Погода Анталія

Погода Анталія

Gismetio

Як писав OBOZREVATEL, смерчі, урагани, сильні зливи, пекельна спека й інші аномальні погодні явища спостерігатимуться все частіше у світі. зокрема й в Україні. Це пов'язано з глобальними змінами клімату.

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Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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