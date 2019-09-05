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5 вересня • оновлено в 06:16
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Погода захандрить: синоптики уточнили прогноз по похолоданню в Україні

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В Україні у четвер, 5 вересня, погоду на більшій частині території визначатиме прохолодна, помірно волога повітряна маса.

Так, у більшості південних, центральних, Харківській і Сумській областях, а також у Криму місцями пройде короткочасний дощ із грозою. На решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

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Похолодання і дощі: синоптик дав прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Осінь в Україні

Осінь в Україні

Ілюстрація

Температура у західній частині та північних областях вночі 8-13°, вдень 20-25°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°.

У Києві – без опадів. Вітер північний, північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

Погода захандрить: синоптики уточнили прогноз по похолоданню в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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