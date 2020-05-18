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18 травня • оновлено в 19:33
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Погода влітку 2020: метеорологиня попередила про спеку і посуху

4.2т
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Погода в Україні влітку-2020 очікується мінливою – місцями температура буде підніматися до +35 градусів, але можуть бути і прохолодні періоди.

Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає "Апостоф". За її словами, в усьому винен Азорський антициклон.

"Протягом сезону у нас можуть бути періоди дуже спекотної погоди, коли температура повітря буде перевищувати 30, а місцями і 35 градусів тепла. Але можуть бути і прохолодні періоди. Правда справа в тому, що погоду у нас, як правило, обумовлює Азорський антициклон. Це область високого тиску, тому якщо і будуть різкі зміни погоди, то вони не будуть такими частими, як ми спостерігали, наприклад, у травні", – сказала вона.

Погода влітку 2020: метеорологиня попередила про спеку і посуху

Погода влітку 2020: метеорологиня попередила про спеку і посуху

Рясних опадів протягом всього літнього сезону в Україні не спостерігатиметься.

"Довгострокові, сезонні прогнози погоди роблять основні кліматичні центри світу, наприклад, лабораторія дослідження атмосфери і океанів США. Згідно з їх останнім прогнозом, очікується, що в цьому році літо у нас буде достатньо тепле, але посушливе. Дефіцит опадів, який спостерігався у нас протягом останнього періоду, буде і далі зберігатися", – зазначила Балабух.

Разом із тим, на її думку, опади цим літом, якщо і будуть "атакувати" Україну, то рідко, але влучно.

"Зараз зберігається тенденція до збільшення інтенсивності цих явищ і це літо не буде винятком", – підсумувала Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні на початку червня буде досить спекотною – в південних і північних регіонах, а також у центрі температура повітря підніметься до +26..+29 градусів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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