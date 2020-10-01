Погода в жовтні-2020: синоптики попередили про температурні гойдалки і бабине літо

У жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.

Синоптики ж обіцяють в цьому місяці прихід бабиного літа, а під кінець – заморозки. OBOZREVATEL зібрав їхні прогнози і пропонує докладніше дізнатися про погоду на території країни в жовтні 2020-го.

Дощі і максимум +22

У жовтні в Україні середня температура повітря буде в межах кліматичної норми і становитиме +7... +12, а в горах – до +6... + 7 градусів. Синоптики Укргідрометцентру стверджують, що аномалій не очікується – все буде в межах середніх багаторічних значень.

За їхнім прогнозом, місячна кількість опадів очікується 30-65 мм, у Карпатах місцями 75-100 мм, що також у межах багаторічних значень.

У докладному прогнозі народний синоптик Леонід Горбань розповів OBOZREVATEL, що найбільше дощів очікується на півдні країни, а найменше – на сході.

За його словами, в жовтні на всій території України збережеться тепла погода.

У жовтні на всій території України збережеться тепла погода

"На півдні дощі, що почалися 29-30 вересня, триватимуть і 1-2 жовтня. Також у цьому регіоні опади очікуються 8-10 жовтня, а потім ще в 16-18 і 27-28 числах місяця. 1-4 жовтня температура повітря становитиме 19-22 градуси вище нуля, 6-7 числа трохи знизиться – до 16-17 градусів – і в таких межах протримається до 17-18 жовтня", – розповів синоптик.

Похолодання очікується 19 жовтня – до 14-16 градусів тепла. Тільки в самому кінці місяця, 29-31 жовтня, температура впаде до 11-12 градусів. Вночі 6-7 жовтня на півдні буде 8-9 градусів тепла, а з 20-21 числа – 3-5 градусів.

За словами Горбаня, в центральній Україні перша половина місяця буде такою ж теплою, як на півдні.

"Починаючи з 8 жовтня, температура повітря в центрі триматиметься в межах 16-17 градусів вище нуля, а в 20-х числах трохи опуститься – до 12-13 градусів. В останні 3-4 дні жовтня температура буде 8-9 градусів тепла. Дощі в цьому регіоні очікуються приблизно в ті ж дати, що і на півдні, але зі зрушенням в один-два дні", – спрогнозував він.

Що стосується сходу, то в цій частині України до 8-10 жовтня температура буде приблизно на рівні показників півдня. З іншого боку, в зазначеному регіоні пройде набагато менше дощів: рясні опади очікуються на початку і наприкінці місяця, а в решту часу – тільки місцями й на рівні не більше 0,5-0,8 мм.

Україну чекають температурні сюрпризи

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда уточнив, що другий місяць осені-2020 в Україні продемонструє близьку до середніх багаторічних значень температуру, але не виключено й погодні сюрпризи.

У жовтні Україну чекають температурні сюрпризи

Так, на більшій частині України в другій і третій декадах місяця в регіонах буде спостерігатися перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження. Тоді як у південній частині країни і на Закарпатті нижче цієї позначки стовпчики термометрів опустяться тільки в першій декаді листопада.

Однак, підкреслив Кульбіда, можуть бути і температурні сюрпризи, адже в попередні роки в жовтні було зафіксовано аномальні відхилення від середніх температур в Україні.

У гірських районах заходу і на Прикарпатті погода може кардинально відрізнятися від решти території

Синоптик Леонід Горбань додав, що на крайньому сході, в гірських районах заходу і на Прикарпатті погода може кардинально відрізнятися від решти території свого регіону. У цих окремих зонах вірогідні перепади – від значних температурних коливань до рясних опадів.

Коли в Україні буде бабине літо

Народний синоптик Володимир Деркач заявив, що ця осінь порадує українців бабиним літом – їх буде три.

Так, перше вже пройшло – після періоду похолодання в останній декаді вересня. А ось друге очікується якраз у жовтні. Правда, за словами Деркача, воно буде нетривалим – до тижня.

Зазначимо, що третє бабине літо в Україні прогнозують на 5-6 листопада, після чого в країну прийдуть справжні зимові заморозки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима 2020-2021 в Україні буде теплою і безсніжною – практично весь грудень протримається плюсова температура.