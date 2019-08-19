Погода в Запоріжжі: прогноз на 19-25 серпня

Погода в Запоріжжі з 19 по 25 серпня буде теплою і безхмарним. Вдень температура в місті буде підніматися вище 30 градусів.

Однак в п'ятницю і суботу, на День незалежності, синоптики обіцяють в Запоріжжі слабкий дощ. Втім, вже до неділі в місті знову розпогодиться.

19 серпня (Яблучний Спас) – прогноз погоди від ObozTV

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Запоріжжі з 19 по 25 серпня.

Прогноз погоди в Запоріжжі sinoptik.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі gismeteo.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі meteoprog.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі meteo.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі accuweather.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні літо затримається в Україні. Синоптики впевнені, що на всій території країни буде тепло цілий місяць.

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