Погода в Запоріжжі: прогноз на 12-18 серпня

Погода в Запоріжжі з 12 по 18 серпня обіцяє бути сухою і сонячною. Температура повітря коливатиметься в районі 26-31 градусів вище нуля.
Проте негода все ж зачепить Запоріжжя на початку тижня. У понеділок, 12 серпня, очікується злива
12 серпня – прогноз погоди від ObozTV
OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Запоріжжі з 12 по 18 серпня.
Прогноз погоди в Запоріжжі
Sinoptik.ua
Прогноз погоди в Запоріжжі
Gismeteo.ua
Прогноз погоди в Запоріжжі
Meteoprog.ua
Прогноз погоди в Запоріжжі
Meteo.ua
Прогноз погоди в Запоріжжі
Accuweather.com
Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну вже йде так званий "оксамитовий сезон".
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