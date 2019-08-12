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Погода в Запоріжжі: прогноз на 12-18 серпня

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Погода в Запоріжжі з 12 по 18 серпня обіцяє бути сухою і сонячною. Температура повітря коливатиметься в районі 26-31 градусів вище нуля.

Проте негода все ж зачепить Запоріжжя на початку тижня. У понеділок, 12 серпня, очікується злива

12 серпня – прогноз погоди від ObozTV

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OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з даними найбільших метеоресурсів України по погодній ситуації в Запоріжжі з 12 по 18 серпня.

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Sinoptik.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Gismeteo.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Meteoprog.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Meteo.ua

Прогноз погоди в Запоріжжі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Accuweather.com

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну вже йде так званий "оксамитовий сезон".

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
погода
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