Коли відступлять морози і яким буде літо: з'явився прогноз погоди в Україні на 2019 рік

Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і слякоть, а ось літо не буде надто спекотним.

Як зазначають "Вести", точно спрогнозувати погоду на весь рік вперед дуже складно, а професійні синоптики зазвичай за подібні прогнози не беруться або роблять розпливчастими.

Якою буде зима: прогноз на січень-лютий

Кліматологи відзначають, що зима не стане аномально холодною. Якщо на півночі країни все вкрите снігом, то в південних регіонах опади будуть помічати рідко. У другій половині січня, швидше за все, повернуться холоди. В цей період температура може опускатися до мінус 10-15 градусів. У кінці січня синоптики чекають чергового потепління і слякоті, а ось лютий буде холодним і сніжним. Крім того, дуже вірогідний сильний вітер під час лютневих морозів.

Весна прийде пізно

Як і у 2018 році, сніг буде покривати значну частину країни майже до квітня. Згідно з народними прикметами, в роки, коли Великдень приходить пізно, холоди тримаються довго. Великдень у 2019 році святкуватимуть 28 квітня. Найкращою температурою у березні буде 9-10 градусів тепла. Тепло різко змінить холод у кінці квітня.

Чи спекотним буде літо?

До температури 20-23 градусів можна готуватися вже в середині травня. Водночас на півдні країни літо буде традиційно жарким і задушливим, а на решті території — м'яким і не задушливим. Попереджається, що в червні на заході і півночі України можуть бути затяжні дощі, а також декілька хвиль похолодань. Липень і серпень будуть теплими. На півдні дощі будуть рідко, а ось на півночі і заході можна чекати дощів, але не спекотних днів – з температурою до 30 градусів тепла.

Синоптики радять їхати на море ближче до серпня, коли опади мінімізуються, а температура буде стабільною у межах 30 градусів.

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Сіра осінь настане лише в листопаді

У вересні ще можна буде ходити у літньому одязі. Увесь місяць температура буде не нижчою за 18-20 градусів. Крім того, синоптики прогнозують порівняно суху осінь, аж до кінця жовтня. На початку листопада розпочнеться справжня сіра осінь із опадами і холодами. На початку листопада температура буде в межах 5-8 градусів тепла, а ось на півночі ближче до грудня українці побачать перший сніг і заморозки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 1 січня, у більшості регіонів України не передбачається опадів, проте морози продовжать посилюватися. У перший день 2019 року невеликий мокрий сніг і дощ вірогідні лише в західних областях країни. Водночас місцями уранці очікується туман, а також ожеледиця.