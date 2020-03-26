У четвер, 26 березня, в Україні очікується суха, тепла і малохмарна погода. Температурний мінімум складе -5 градусів, а максимум +13.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.
У північних і центральних областях вночі очікується -5 .. -3°С, вдень температура повітря складе +9...+10°С.
В Україні помітно потепліє: свіжий прогноз погоди
24 канал
У західних регіонах України температура повітря вночі складе -4...-3°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +9...+10°С.
У східній частині вночі очікується до -3...-2°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+11°С.
У південних областях країни вночі прогнозується -1...+3°С, вдень повітря прогріється до +11...+13°С.
Погода в Україні 26 березня
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".