У четвер, 26 березня, в Україні очікується суха, тепла і малохмарна погода. Температурний мінімум складе -5 градусів, а максимум +13.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

У північних і центральних областях вночі очікується -5 .. -3°С, вдень температура повітря складе +9...+10°С.

В Україні помітно потепліє: свіжий прогноз погоди 24 канал

У західних регіонах України температура повітря вночі складе -4...-3°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +9...+10°С.

У східній частині вночі очікується до -3...-2°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+11°С.

У південних областях країни вночі прогнозується -1...+3°С, вдень повітря прогріється до +11...+13°С.

Погода в Україні 26 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що погода в квітні обіцяє бути холодною і сирою. Тепло і сонце повернуться тільки в третій декаді місяця.

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