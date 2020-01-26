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26 січня • оновлено в 16:23
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Тепло і мокро: з'явився прогноз на початок тижня в Україні

1.3т
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На початку тижня, 27-29 січня, в Україні збережеться переважно тепла погода, проте очікується дощ із мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західній частині України 27 січня вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві – без опадів, температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

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Погода в Україні: 27-29 січня

Погода в Україні: 27-29 січня

chitalnya.ru

Погода 27 січня

Погода 27 січня

Скріншот

У вівторок, 28 січня, в південних, більшості центральних, вдень також у східних областях та на Закарпатті дощ та мокрий сніг. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, в південних областях 5-10° тепла; в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу. У Києві у вівторок без опадів.

Погода 28 січня

Погода 28 січня

Скріншот

Вночі 29 січня в Карпатах і на Закарпатті значні опади. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0, вдень 3-5° тепла.

Погода 29 січня

Погода 29 січня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

  • Прогноз щодо України різко змінили. Синоптики повідомили, що весна прийде вже в лютому.

  • За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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