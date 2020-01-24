Ще тепліше? З'явився аномальний прогноз на лютий в Україні

У лютому 2020 року в Україні збережеться аномально тепла погода, яка буде мало відрізнятися від перших місяців зими.

Такий прогноз озвучила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише Gazeta.ua.

"Нинішня зима є незвично теплою. Середня добова температура грудня в Україні перевищувала 10 градусів тепла. У січні незначні морози фіксують вночі. Вдень переважно від 0 до 5°C. Сніг випав тільки в Карпатах. Очікуємо аномально теплий лютий", – розповіла вона.

Погода в Україні: з'явився аномальний прогноз на лютий crimea.vgorode.ua

"У Києві до третьої декади січня не настала метеорологічна зима. Було три зимових дні. У грудні сім, але не підряд", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15 градусів.

Прогноз щодо України різко змінили. Синоптики повідомили, що весна прийде вже в лютому.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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