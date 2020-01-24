Ще тепліше? З'явився аномальний прогноз на лютий в Україні

У лютому 2020 року в Україні збережеться аномально тепла погода, яка буде мало відрізнятися від перших місяців зими.
Такий прогноз озвучила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише Gazeta.ua.
"Нинішня зима є незвично теплою. Середня добова температура грудня в Україні перевищувала 10 градусів тепла. У січні незначні морози фіксують вночі. Вдень переважно від 0 до 5°C. Сніг випав тільки в Карпатах. Очікуємо аномально теплий лютий", – розповіла вона.
Погода в Україні: з'явився аномальний прогноз на лютий
crimea.vgorode.ua
"У Києві до третьої декади січня не настала метеорологічна зима. Було три зимових дні. У грудні сім, але не підряд", – додала вона.
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За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.
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