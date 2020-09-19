Погода в Україні знову зміниться: синоптики розповіли, коли потеплішає

Погода в Україні найближчими днями очікується прохолодною, але вже 24-25 вересня температура повітря вдень підніметься до +23+29.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометцентру. Зокрема, 20-21 вересня буде мінлива хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі очікується +3+8 градусів, у східних і північно-східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3 градусів, вдень +17+22, 21 вересня на Прикарпатті до +25; на Закарпатті та півдні країни вночі +6+11, вдень +20+25.

Погода в Україні на 20 вересня. Укргідрометцентр

Погода в Україні на 21 вересня. Укргідрометцентр

Опади не передбачаються також і 22-23 вересня. Температура вночі +6+12 (22 вересня в східних областях +3+9), на узбережжі морів +10+15; вдень +21+27.

Погода в Україні на 22 вересня. Укргідрометцентр

Погода в Україні на 23 вересня. Укргідрометцентр

Синоптики відзначили, що орієнтовно 24-25 вересня в Україні очікується тепла погода без опадів, лише вдень 25 вересня в західних областях невеликі дощі; температура вночі +9+15, вдень +23+29.

Погода в Україні на 24 вересня. Укргідрометцентр

Також у коментарі "Укрінформу" синоптики Укргідрометцентру спрогнозували короткочасні дощі та зниження температури 26-27 вересня на більшій частині території України, а 28 вересня в західних і східних областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL: