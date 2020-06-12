Україну накриють грозові дощі: синоптики прогнозують погіршення погоди

Дарина Дурова Суспільство 00:33, 13.06.2020

Погода в Україні в суботу, 13 червня, зіпсується – в усіх регіонах, крім Луганської області, очікуються дощі з грозами.

Про це повідомив Український гідрометцентр на офіційному сайті. Згідно з прогнозом синоптиків, спека незважаючи на опади збережеться на сході та в центральній частині країни, в інших регіонах температура буде нижчою.

Ілюстрація
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На заході прогнозують у середньому від +26 до +29 вдень. На півдні буде від +27 до +30 (в Одеській області прохолодніше – від +25 до +27 градусів).

Найспекотнішим день очікується на сході – від +29 до +35 (у Запорізькій області від +27 до +29 градусів).

В інших регіонах синоптики прогнозують від +30 до +33 тепла.

Укргідрометцентр

У Києві очікується грозовий дощ, температура вдень від +30 до +33 градусів.

Київська область
Укргідрометцентр
Прогноз середніх температур і можливості опадів в Україні
Укргідрометцентр

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