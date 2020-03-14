В Україні зіпсується погода: з'явився прогноз на дощ із мокрим снігом

В Україні в суботу, 14 березня, очікується тепла погода, проте деякі регіони накриють дощі і мокрий сніг.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Незважаючи на сонце, температура повітря на всій території опуститься на кілька градусів.

Найтеплішим буде південь України. Там очікується +12...+15 градусів.

Погода в Україні в суботу, 14 березня Скріншот

У Луцьку, Рівному, Чернігові та Житомирі – мокрий сніг. Температура вночі в столиці – близько +4 градусів, удень прогріється до +8. На сході обіцяють +10...+13 градусів.

У Київській, Донецькій, Луганській та Харківській областях протягом дня буде дощ.

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На решті території країни буде світити сонце з мінливою хмарністю. Однак можливий і сильний вітер, який буде доходити до 7 – 12 метрів на секунду.

У Києві протягом дня пройдуть дощі, а вночі буде без опадів. Температура повітря в столиці буде триматися на рівні +6...+8 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в березні-2020 очікується на рівні від +1 до +7 градусів.

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