Погода в Україні в неділю порадує сонцем і теплом, – синоптикиня
Погода в Україні у неділю, 20 вересня, буде сонячною і порівняно теплою, хоч вночі температура опуститься подекуди до 0-3 градусів.
Про це в Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що найближчої ночі очікується +4+9 градусів, на Півдні до +10+14 градусів, а в північних областях та на північному сході України можливі заморозки.
Водночас, за словами Діденко, опадів не очікується.
"Потужна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску аж з Атлантики досягне і України - антициклон Manfred блокуватиме опади", – зазначила вона.
Також синоптикиня повідомила, що впродовж дня в Україні очікуються +20+24 градуси. Нижча температура повітря буде лише в Чернігівській, Сумській та Харківській областях – місцями +17+19 градусів.
"У Києві неділя світитиме сонцем. Ніч – холодна, +5+7 градусів, але вдень передбачається близько +20 градусів", – додала Діденко.
Також синоптикиня потішила новиною, що майже весь тиждень, в Україні буде класичне "бабине літо" – сонце і тепла погода, до +22+28 градусів. Дощі з'являться у наступні суботу-неділю, зауважила вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
синоптики Українського гідрометцентру повідомили, що в найближчі дні в Україні буде прохолодно, але вже 24-25 вересня температура повітря вдень підніметься до + 23 + 29;
восени 2020 року в Україні очікуються заморозки і три бабиних літа. За словами синоптиків, незважаючи на похолодання, в країні триває "метеорологічне літо";
за словами синоптика Леоніда Горбаня, перші заморозки в Україні можуть початися в кінці жовтня.