Погода в Україні в червні буде нестійкою, без спеки: з'явився точний прогноз

Погода в Україні влітку 2020 року буде нестійкою. У першій половині червня температура повітря очікується вище норми, потім прийде похолодання і дощі.

Завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова розповіла OBOZREVATEL, що влітку будуть відбуватися різкі зміни погоди, грози, штормові вітри, шквали.

Літо 2020 на Україні

За її прогнозами, нинішнє літо буде дуже схоже на сезон 2001 року.

"У червні ми чекаємо мінливу погоду, 2-3 дня буде тепло, +25 і вище, потім температура трохи нижче. За нашими прогнозами, перша половина червня буде дуже нестійкою в плані погоди. Але температура повітря буде все одно вище норми. Хоча такою стомлюючої спеки +30 не буде. Друга половина червня пройде в межах норми і навіть кілька днів буде похолодання. Дощі в червні також пройдуть", – прогнозує кліматолог.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за прогнозами синоптиків, влітку в Україні очікується ще більша посуха, а в багатьох частинах Європи може початися сезон гроз, який підвищує ризики повеней.