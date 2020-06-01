Погода в Україні у червні: синоптики розповіли, коли стане тепло

Відчутне потепління почнеться в Україні лише з 5 червня. Саме починаючи від п’ятниці, літня погода повернеться майже в усі регіони України.
Як повідомляється на сайті Укргідрометцентру, повітря навіть на півночі прогріється до +20…+22 градусів. Втім, усю території країни, незважаючи на тепло, очікуватимуть рясні дощі та грози.
Погода в Україні на початку червня
Сайт Укргідрометцентру
Погода в Україні на початку червня
Сайт Укргідрометцентру
Водночас синоптикиня Наталя Діденко на своїй сторінці у Facebook прогнозувала, що повернення тепла в Україну почнеться вже з 3 червня.
"Потепління поступове почнеться з середи. А психологічну позначку +20 градусів і вище будемо ловити на віконних та автомобільних термометрах і скидати з плечей зайвий остогидлий гардеробний вантаж 6, 7, 8, 9 червня", – зазначила вона.
Загалом середня температура у червні очікується на рівні +18…+22 градусів, пише ВВС. Це на 1-1,5 градуси тепліше від звичайних показників за попередні роки. Відтак, перший місяць літа в Україні обіцяє бути теплим.
Погода у червні
"Високий Замок"
Як повідомляв OBOZREVATEL, Діденко попередила, що погода в Україні 2 червня буде похмурою та прохолодною, найбільше дощитиме на заході країни. А на високогір'ях Карпат взагалі очікується сніг. Погіршення умов спричинить циклон Izolde, який усе ще перебуватиме на території країни.
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