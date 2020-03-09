Спека до +18 і дощі: з'явився прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 9 березня, буде теплою, проте в центральних областях і на заході пройдуть дощі.

Про те свідчать дані Укргідрометцентру. В середньому температура вночі очікується в районі +4...+6, а вдень +9...+11 градусів.

На заході буде трохи прохолодніше – вдень +6...+10, а вночі на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській областях температура опуститься до +1 градуса.

Погода в Україні 9 березня inshe.tv

У Житомирській та Вінницькій, а також Чернігівській і Сумській областях прогнозують +8...+10 вдень, у Кропивницькому, Черкасах, Полтаві та регіонах тепліше – від +10 до +16 градусів. У Києві буде +9...+11, дощ.

У східній частині та на півдні – сонячно. Температура від +15 (в Одеській області від +12) до +18 градусів.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явився детальний прогноз на весну: в березні в Україні очікуються дощі та заморозки, а в травні прийде практично літня погода.

Спекотна погода, яка очікується навесні 2020 року, може призвести до подальшої серйозної посухи.

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