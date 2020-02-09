Зима настане в березні! Синоптикиня не виключила снігопади навесні-2020

Через синоптичні зміни до України навесні 2020 року можуть прийти нові снігопади.

Такий прогноз дала начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв'ю Agravery.com.

Вона допустила ймовірність того, що зима повернеться в Україну в березні. "Такий розвиток подій не виключений. Кожен третій березень в Україні характеризується великою кількістю опадів, тому повернення зими ще може відбутися. Але якщо навіть піде не сніг, а дощ – це однаково добре, нам потрібні будь-які опади", – поділилася синоптикиня.

Синоптикиня не виключила снігопади навесні-2020 goodfon.ru

Озимим сніг у березні, за словами Адаменко, не зашкодить.

"Звісно, ні. Куди гірше, якщо в грудні випаде 50 см снігу і він пролежить до березня, тоді озимі будуть випрівати. Але у нас це явище не спостерігалося приблизно 25 років. А якщо він випаде в березні, то довго не пролежить, і навіть якщо випаде метр, то озимим за короткий період під таким шаром снігу шкоди не буде", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда розповів, що метеорологічної зими в Україні, згідно з поточними тенденціямя, найближчим часом не передбачається. Уже з 10 лютого температура в більшості регіонів знову піде вгору.

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