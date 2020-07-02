Синоптики прогнозують спеку до +36°: пів України накриють зливи та грози

Дарина Дурова Суспільство 23:21, 2.07.2020 Оновлено: 23:40, 2.07.2020

В Україні в п'ятницю, 3 липня, очікується ясна та спекотна погода, проте на заході пройдуть грози.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, дощ також імовірний у Житомирській, Вінницькій і Чернігівській областях. На Закарпатті прогнозують сильний дощ, без грози.

У західних регіонах буде від +24 до +27 вдень, у центрі та на півночі країни – від +30 до +32 (у Київській області до +34 градусів).

На сході й півдні, крім Одеської області, температура буде вищою. Очікується від +31 до +36 градусів. В Одесі прогнозують від +29 до +31.

Погода в Україні в п'ятницю.
meteo.gov.ua

У Київській області місцями може пройти дощ. У столиці мінлива хмарність, від +23 до +34 градусів вдень.

Погода у Київській області.
meteo.gov.ua
Прогноз погоди.
meteo.gov.ua

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