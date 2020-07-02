Синоптики прогнозують спеку до +36°: пів України накриють зливи та грози
В Україні в п'ятницю, 3 липня, очікується ясна та спекотна погода, проте на заході пройдуть грози.
За даними синоптиків Українського гідрометцентру, дощ також імовірний у Житомирській, Вінницькій і Чернігівській областях. На Закарпатті прогнозують сильний дощ, без грози.
У західних регіонах буде від +24 до +27 вдень, у центрі та на півночі країни – від +30 до +32 (у Київській області до +34 градусів).
На сході й півдні, крім Одеської області, температура буде вищою. Очікується від +31 до +36 градусів. В Одесі прогнозують від +29 до +31.
У Київській області місцями може пройти дощ. У столиці мінлива хмарність, від +23 до +34 градусів вдень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Погода на вихідних, 4 та 5 липня, буде місцями відзначатися спекою, часом дощами з грозами.
5-7 липня в Херсоні й області очікують надзвичайну спеку, повітря прогріється до 40-42 градусів вище нуля. Оголошено червоний рівень небезпеки.