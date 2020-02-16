Справжня весна! Синоптики попередили про нову хвилю потепління в Україні

У неділю, 16 лютого, в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю.
Про це повідомляє Укргідрометцентр. Стовпчики термометрів піднімуться до +9 градусів тепла. При цьому опадів синоптики не прогнозують.
У західних регіонах – Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Рівненській областях – переважно хмарно. Вночі стовпчик термометра опуститься до 0...- 3 градусів, а вдень покаже +6...+ 9 градусів. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.
Синоптики попередили про нову хвилю потепління
24.kz
У центральній частині України буде ясно. Стовпчик термометра вночі покаже +1...- 2 градуси, вдень температура підвищиться до +2 ...+ 6 градусів. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
У східних регіонах 16 лютого без опадів. На всій території регіону помірна хмарність. Температура повітря -3...- 7 градусів вночі і +1...+ 3 вдень. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
На півдні України також без опадів. Ртутний стовпчик покаже 0...- 3 градуси вночі і +5...+7 градусів вдень. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.
На півночі вночі очікується температура 1...-1 градус. Вдень стовпчик термометра покаже +2...+ 5 градусів. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Погода в Україні 16 лютого
Скріншот
У Києві буде хмарно. Температура становитиме +1...-1 градус вночі і +4...+ 6 градусів вдень. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Синоптик дав прогноз на аномальну весну-2020 в Україні.
За прогнозами, весна 2020 року в Україні прийде без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же принесе літню температуру.
Погода влітку 2020-го здивує українців невеликою спекою і короткочасними дощами.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".