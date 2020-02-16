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16 лютого • оновлено в 08:17
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Справжня весна! Синоптики попередили про нову хвилю потепління в Україні

2.2т
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У неділю, 16 лютого, в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Стовпчики термометрів піднімуться до +9 градусів тепла. При цьому опадів синоптики не прогнозують.

У західних регіонах – Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Рівненській областях – переважно хмарно. Вночі стовпчик термометра опуститься до 0...- 3 градусів, а вдень покаже +6...+ 9 градусів. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Синоптики попередили про нову хвилю потепління

Синоптики попередили про нову хвилю потепління

24.kz

У центральній частині України буде ясно. Стовпчик термометра вночі покаже +1...- 2 градуси, вдень температура підвищиться до +2 ...+ 6 градусів. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

У східних регіонах 16 лютого без опадів. На всій території регіону помірна хмарність. Температура повітря -3...- 7 градусів вночі і +1...+ 3 вдень. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

На півдні України також без опадів. Ртутний стовпчик покаже 0...- 3 градуси вночі і +5...+7 градусів вдень. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

На півночі вночі очікується температура 1...-1 градус. Вдень стовпчик термометра покаже +2...+ 5 градусів. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 16 лютого

Погода в Україні 16 лютого

Скріншот

У Києві буде хмарно. Температура становитиме +1...-1 градус вночі і +4...+ 6 градусів вдень. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-тут весной не пахнет
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