У п'ятницю, 6 березня, в Україні очікується незначне похолодання: температурний максимум впаде до +15, а на захід країни і взагалі повернуться заморозки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Дощі прогнозують лише в Житомирській, Київській і Чернігівській областях.

Погода по регіонах України

У західних областях 6 березня припиняться опади і буде хмарно з проясненнями. Температура вночі впаде до -1.

Північні області і Київ накриють дощі. Максимальна температура досягне 13 градусів тепла.

У центральних регіонах також буде холодніше, проте без дощів.

Найтепліше буде на сході країни: максимальна температура – в Харківській і Донецькій областях (до +15).

На півдні України очікується мінлива хмарність і до +13.

Погода в Україні: синоптики попередили про похолодання uazmi.net

У Львівській, Закарпатській, Волинській, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях стовпчики термометрів покажуть до +9. Опадів не прогнозують. На Хмельниччині трохи тепліше – до +11.

Житомирщину, Київщину і Чернігівщину очікують дощі і температура +9...+13. У Сумській області температура зупиниться на тому ж рівні.

Погода в Україні 6 березня Скріншот

У центральних регіонах переважно сонячно, проте повітря прогріється лише до +13.

Дніпропетровську, Харківську та Донецьку області порадує тепла погода. Там +15 і сухо.

У південних регіонах – на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині – до +13 і також без опадів.

У Києві 6 березня +13, хмарно і дощитиме.

Погода в Києві 6 березня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував у березні заморозки та мокрий сніг.

Із прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. Він уточнив, що середньомісячна температура в перший місяць весни виявиться на 3-5° вище за норму.

Синоптик Назарій Данилюк дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні: травень буде спекотним, а червень – дощовим.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал