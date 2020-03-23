У вівторок, 24 березня, очікується переважно сонячна погода на всій території України, проте заморозки не підуть.
Середня температура вдень сягатиме +6. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Найхолодніше буде на заході країни, в Івано-Франківській області очікується мороз до -9.
У Чернігівській, Сумській про Черкаську області також буде морозно – до -8.
Найтепліше на півдні України: 24 березня буде від -4 до +5.
Опади на території країни не прогнозують.
На сході заморозить до -7. Вдень очікується +5.
Синоптики попередили про нову хвилю холоду в Україні
ua.news
Західні регіони очікує сильний вітер, морози і ожеледь. Крім Івано-Франківської області, холодно також буде на Буковині і на Львівщині. В інших західних регіонах мінімум -7.
У центральній частині країни очікується сонячна і суха погода. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -6...-7. У Черкаській області заморозить до -8.
Погода в Україні 24 березня
Скріншот
На півночі буде холодно. Сумщину і Чернігівщину очікують 8 градусів морозу.
Харківську, Донецьку та Луганську області чекають помірні заморозки (6 градусів морозу), а на півдні – в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях – буде мінімум -4.
У Києві також сонячно і сухо. Вночі температура повітря впаде до -6.
Погода в Києві 24 березня
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погода у Києві
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз до кінця березня в Україні. Обіцяють сніг і ожеледь.
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