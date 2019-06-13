Погода в Україні: синоптики пообіцяли пекельну спеку на вихідні в Україні

На території України у вихідні, 15-16 червня, збережеться суха і спекотна погода.

Як повідомила прес-служба Українського гідрометцентру, тільки вдень у Карпатському регіоні, північних областях та на Вінниччині місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 15 червня становитиме +16... +21, на узбережжі морів до +24, удень +29... +35 градусів.

Протягом 16 червня також буде переважно без опадів, лише в денні години в західних областях окремі грозові дощі. Температура вночі +16... +22, удень +29... +35.

У Києві та Київській області опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Тільки вдень 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вдень становитиме +29... +31, уночі +16... +21 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у червні та липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

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