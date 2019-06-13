ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Погода в Україні: синоптики пообіцяли пекельну спеку на вихідні в Україні

23.6тЧитати матеріал російською

На території України у вихідні, 15-16 червня, збережеться суха і спекотна погода.

Як повідомила прес-служба Українського гідрометцентру, тільки вдень у Карпатському регіоні, північних областях та на Вінниччині місцями пройде короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 15 червня становитиме +16... +21, на узбережжі морів до +24, удень +29... +35 градусів.

Погода в Україні: синоптики пообіцяли пекельну спеку на вихідні в Україні
Погода в Україні: синоптики пообіцяли пекельну спеку на вихідні в Україні

Протягом 16 червня також буде переважно без опадів, лише в денні години в західних областях окремі грозові дощі. Температура вночі +16... +22, удень +29... +35.

Новини
Грози, зливи і шквали: з'явився прогноз погоди на початок літа в Україні

У Києві та Київській області опадів не очікується. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Тільки вдень 15 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вдень становитиме +29... +31, уночі +16... +21 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у червні та липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel