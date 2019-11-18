Йде похолодання: в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

В Україні в понеділок, 18 листопада, очікується похолодання. Температура повітря вночі знизиться до -3 градусів.

Найхолодніше буде в центрі країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Тут днем температура повітря складе +5...+7 градусів.

На заході України буде тепло. Температура повітря досягне +13 градусів, а в Ужгороді буде до +17. На сході України вдень до +9. На півдні країни очікується до +11. Опадів в понеділок не передбачається по всій території країни.

У Києві буде +5...+7 градусів вдень, вночі температура знизиться до +1...+3.

"18 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – додали в Укргідрометцентрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прийдешня зима в Україні не буде бити морозних рекордів, як спрогнозували британські метеорологи, а стане цілком звичайною.

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