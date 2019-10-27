Накриє дощ і різке похолодання: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У понеділок, 28 серпня, в Україну прийде суттєве похолодання. Найбільш холодну погоду прогнозують у західних регіонах.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синопткиня Наталія Діденко. Як уточнила вона, холодний фронт прийде з північного заходу.
На Рівненщині, Волині та Львівщині, за її прогнозами, температура повітря вдень знизиться до +10..+12 градусів.
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На решті території протягом дня очікується +13..+18 градусів, на півдні й у центрі – місцями до 20 градусів тепла.
"Якщо капосний туман не прикриє хмарами сонце аж до післяобіду. Тумани, до речі, також дуже ймовірні, особливо нічні та ранкові", – зазначила Діденко.
facebook.com/tala.didenko
Крім того, переважно на заході, а ввечері 28 серпня і на півночі, очікуються опади. В інших областях країни буде суха погода.
У Києві в понеділок прогнозують вологу погоду. Очікується туман, а ввечері і невеликий дощ.
"Температура повітря в столиці вдень ще буде комфортною, до +13..+14 градусів. У вівторок +8..+10 градусів, а із середи похолодання посилиться до нічних морозів і денних +4..+6 градусів", – підсумувала синоптик у своєму пості.
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