Накриє дощ і різке похолодання: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У понеділок, 28 серпня, в Україну прийде суттєве похолодання. Найбільш холодну погоду прогнозують у західних регіонах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синопткиня Наталія Діденко. Як уточнила вона, холодний фронт прийде з північного заходу.

На Рівненщині, Волині та Львівщині, за її прогнозами, температура повітря вдень знизиться до +10..+12 градусів.

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На решті території протягом дня очікується +13..+18 градусів, на півдні й у центрі – місцями до 20 градусів тепла.

"Якщо капосний туман не прикриє хмарами сонце аж до післяобіду. Тумани, до речі, також дуже ймовірні, особливо нічні та ранкові", – зазначила Діденко.

facebook.com/tala.didenko

Крім того, переважно на заході, а ввечері 28 серпня і на півночі, очікуються опади. В інших областях країни буде суха погода.

У Києві в понеділок прогнозують вологу погоду. Очікується туман, а ввечері і невеликий дощ.

"Температура повітря в столиці вдень ще буде комфортною, до +13..+14 градусів. У вівторок +8..+10 градусів, а із середи похолодання посилиться до нічних морозів і денних +4..+6 градусів", – підсумувала синоптик у своєму пості.

Більш детально про погоду на початок нового тижня читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, що початок листопада в Україні буде погожим, а температура повітря ще протримається вище нуля. В окремих регіонах країни можливі невеликі дощі.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань дав докладний прогноз погоди на листопад.

За деякими прогнозами, найближча зима в Україні стане найхолоднішою за останні сто років. Україну, як і інші європейські країни, взимку можуть накрити антициклони, які будуть змінюватися буранами й арктичними морозами.

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