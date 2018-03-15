Погода в Україні: синоптик попередила про екстремальні умови

У п'ятницю, 16 березня, в Україні очікується різке ускладнення погодних умов у зв'язку з вторгненням відразу двох циклонів, один із яких принесе морози, а інший - рясні опади, переважно у вигляді снігу.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що спочатку знизиться температура повітря у північних областях.

"Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області. Там завтра вдень не вище 0-4 градусів морозу! Всього в Україні очікується 0-4 тепла, на Заході і Півдні ще до +5... +10 градусів", - наголосила вона.

При цьому, за її даними, опади передбачаються у більшості областей.

"Дощ, на півночі - сніг і мокрий сніг. У східних областях та в південній частині (крім Одеської області, там ймовірний дощ) - без істотних опадів", - уточнила синоптик.

У Києві 16 березня очікується сніг та мокрий сніг, вночі та вдень буде близько -1... -3 градусів.

"Оскільки після відлиги, після домінуючих "плюсів", до столиці почне заходити мороз посилиться ожеледиця. Стане дуже слизько. Дуже, дуже обережно завтра. Ну, і ще раз про 17-18 березня. Увага! Серйозне ускладнення погоди: снігопади, морози, штормовий вітер, на півдні і в центрі - мокрий сніг з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу. Грійтеся сьогодні, будьте готові до іншої погоди", - резюмувала Діденко.

Як повідомляв "Обозреватель", до кінця тижня в Україні очікуються морози і сніг.