Погода в Україні: синоптикиня пообіцяла потепління і попередила про неприємні "сюрпризи"

Погода в Україні у вівторок, 24 листопада, обіцяє бути об'єктивно теплою, як для кінця останнього місяця осені. Водночас подекуди очікуються опади й неприємний вітер.

Зокрема, протягом дня у більшості областей буде +4… +8 градусів, але на сході холодніше – в межах +2… +4. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася народна синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря українцям здаватиметься на 2-5 градуси нижчою через поривчастий, а часом і сильний північно-західний вітер.

Крім цього, на півночі, сході, у центральній частині, в Приазов’ї та Криму спостерігатиметься підвищена вологість. Вона провокуватиме опади, "під час яких буде незатишно".

В Україні 24 листопада можливі дощі й мокрий сніг Facebook Наталки Діденко

Зокрема, там переважатиме дощ, а на сході – ще й з мокрим снігом. Водночас на значній частині північних і західних регіонів вдень вівторка буде без суттєвих опадів.

У Києві 24 листопада буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Вітер задуватиме сильно, очікується некомфортним, із північно-західними поривами до 12-14 м/с. Уже цієї ночі стовпчики термометрів у столиці покажуть +1… +3, а вдень піднімуться до +4… +6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 листопада Facebook Наталки Діденко

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