Погода в Україні: синоптикиня пообіцяла потепління і попередила про неприємні "сюрпризи"
Погода в Україні у вівторок, 24 листопада, обіцяє бути об'єктивно теплою, як для кінця останнього місяця осені. Водночас подекуди очікуються опади й неприємний вітер.
Зокрема, протягом дня у більшості областей буде +4… +8 градусів, але на сході холодніше – в межах +2… +4. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася народна синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря українцям здаватиметься на 2-5 градуси нижчою через поривчастий, а часом і сильний північно-західний вітер.
Крім цього, на півночі, сході, у центральній частині, в Приазов’ї та Криму спостерігатиметься підвищена вологість. Вона провокуватиме опади, "під час яких буде незатишно".
Зокрема, там переважатиме дощ, а на сході – ще й з мокрим снігом. Водночас на значній частині північних і західних регіонів вдень вівторка буде без суттєвих опадів.
У Києві 24 листопада буде переважно хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Вітер задуватиме сильно, очікується некомфортним, із північно-західними поривами до 12-14 м/с. Уже цієї ночі стовпчики термометрів у столиці покажуть +1… +3, а вдень піднімуться до +4… +6 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
морозна погода в деяких регіонах України вночі 18 листопада здивувала навіть синоптиків. Вони показали аномальне явище – температура коливалася від +5 до -20 градусів.
У Сумській області в ніч на суботу, 21 листопада, випала по-справжньому зимова кількість снігу. Хоча температура повітря в регіоні коливається від -1 до 0 градусів.
Начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, носитиме "європейський характер".