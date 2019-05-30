Погода в Україні: синоптик дала прогноз на початок літа

На території України в перші дні літа, 1-2 червня, очікується спекотна і дощова погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в блозі на Opinionua, дощі з грозами пройдуть на заході та півночі.

"Під час гроз дощі можуть переходити в сильні зливи, можливі шквали і град", - підкреслила вона.

На півдні і сході України утримається спека до +27 +32 градусів, на решті території +19 +26 градусів.

Ілюстрація 24 канал

Діденко зазначила, що з початку наступного тижня знову прогнозуються дощі в західних областях, опади будуть періодично доходити до Житомирської, Київської, Вінницької та Одеської областей.

Східна частина, більшість центральних областей та південь України будуть під сухою повітряною масою - сонце і спека.

Температура повітря 3-5 червня буде коливатися в межах +25 +32 градусів, під час дощів +18 +24 градуси.

У Києві на початку червня передбачаються періодичні локальні дощі і грози. Температура повітря в столиці буде коливатися від +26 до +29 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними синоптиків, через аномальну зміни клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротше.

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